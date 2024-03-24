Дождь со снегом и изморозь: погода в Коми 24 марта

В Коми продолжает царствовать тёплая погода. Но на севере региона ночью температура опускается до -30 градусов. Об этом сообщает ЦГМС по Республике.

24 марта на севере Коми осадков не ожидается, на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -10…-15 градусов, а ночью местами до -25…-30°С. Также поднимется северо-восточный ветер 6-11 м/с. В центральных и южных районах будет облачно с прояснениями. Выпадут осадки в виде снега с дождём, также местами жителей застанет гололёд и изморозь. На крайнем юге температура днём +1…+6°С.