В Коми объявили штормовое предупреждение
- 17:15 23 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона ждёт сильный снег. Об этом сообщает МЧС Республики.
В ночь на 24 марта 2024 года в Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Усть-Куломском районах пройдёт сильный снегопад до 6 и более миллиметров за 12 часов. МЧС региона просит жителей ограничить время нахождения на улице и воздержаться от поездок и туристических походов.
Также родителям рекомендуется объяснить детям, как действовать во время непогоды. Водители должны быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию на дороге.
Если у вас возникнет чрезвычайная ситуация звоните по номеру “01” (с мобильного 101 или 112). Будьте бдительны и осторожны!