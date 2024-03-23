В Коми объявили штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона ждёт сильный снег. Об этом сообщает МЧС Республики.

В ночь на 24 марта 2024 года в Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Усть-Куломском районах пройдёт сильный снегопад до 6 и более миллиметров за 12 часов. МЧС региона просит жителей ограничить время нахождения на улице и воздержаться от поездок и туристических походов.