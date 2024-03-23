В Коми ночью пешеход погиб под колёсами автобуса

В Сыктывдинском районе пешеход попал под колёса автобуса. Мужчина скончался до приезда скорой. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 марта около 11 часов вечера на трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар “Мерседес Бенс” сбил человека. Трагедия произошла на 758 километре дороги. Автобус маршрута №550 следовал в Киров. Мужчина 1972 года рождения шёл по проезжей части и попал под колёса транспорта. Пешеход скончался до приезда медиков.