В Коми ночью пешеход погиб под колёсами автобуса
- 18:00 23 марта
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывдинском районе пешеход попал под колёса автобуса. Мужчина скончался до приезда скорой. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 марта около 11 часов вечера на трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар “Мерседес Бенс” сбил человека. Трагедия произошла на 758 километре дороги. Автобус маршрута №550 следовал в Киров. Мужчина 1972 года рождения шёл по проезжей части и попал под колёса транспорта. Пешеход скончался до приезда медиков.
Водитель Mercedes-Benz 1959 года рождения за рулём с 2009 года. В течении года он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Всего в этот день в Коми произошло 5 ДТП, где пострадало 4 человека, а двое скончались на месте аварии. Ещё 21 происшествие повлекло за собой материальный ущерб.