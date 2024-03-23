Стала известна хронология событий теракта в Крокусе

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Стала известна хронология событий трагедии в “Крокус сити холле”. Террористы находились в здании 18 минут. Об этом сообщает SHOT. В 19:55 перед входом в Крокус останавливается белый Renault Symbol, из него выходят вооруженные автоматами люди и направляются в здание. Они убивают охрану и начинают стрелять по людям.

К 20:03 террористы доходят до зрительного зала, убивая всех по пути. После они начинают поджигать кресла, с собой у них были ёмкости с бензином, находившиеся в рюкзаках.

С самого начала теракта люди в попытках спастись выбегали из здания через вход, кто-то пытался уйти через служебные выходы. Некоторым пришлось разбивать стёкла, чтобы покинуть Крокус.