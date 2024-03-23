В Коми республиканском колледже культуры им. Чисталева пройдут "Дни гостеприимства"

В республиканском колледже культуры проходят “Дни гостеприимства”. Желающие смогут посетить различные мастер-классы начиная от росписи и заканчивая актёрским мастерством. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В Коми республиканском колледже культуры имени В.Т Чисталева с 25 по 30 марта 2024 года пройдут “Дни гостеприимства” для учеников школ и дополнительного образования. Каждый день будут проходить различные тренинги и открытые уроки.