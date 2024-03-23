В Коми республиканском колледже культуры им. Чисталева пройдут "Дни гостеприимства"
- 10:30 23 марта
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В республиканском колледже культуры проходят “Дни гостеприимства”. Желающие смогут посетить различные мастер-классы начиная от росписи и заканчивая актёрским мастерством. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Коми республиканском колледже культуры имени В.Т Чисталева с 25 по 30 марта 2024 года пройдут “Дни гостеприимства” для учеников школ и дополнительного образования. Каждый день будут проходить различные тренинги и открытые уроки.
- 25 марта в 11:00 пройдёт мастер-класс по пижемской росписи.
- 26 марта в 12:40 начнётся открытый урок по режиссуре фольклорно-этнографического театра. А в 14:45 гостей ждёт занятие по исполнительскому мастерству.
- 27 марта в 9:30 можно будет посетить тренинг по актерскому мастерству. В 13:00 в актовом зале колледжа желающие смогут побывать на открытом показе режиссерских зачинов “Внимание, приготовились, начали”. А в 13:30 пройдёт профориентационный урок громких чтений. Также в этот день гости могут сходить на урок по основам народной хореографии в 14:25.
- 28 марта пройдут мастер-класс “Фантазия линий и пятен” и открытый урок по сценической речи, в 11:00 и 15:15 соответственно.
- 29 марта гостей колледжа ждёт “Игра в фольклорном обряде” и театрализованная программа “Масленичные игрища” в 10:15, а в 12:40 пройдёт урок по народному музыкальному творчеству.
- 30 марта “Дни гостеприимства” завершатся профориентационным концертом хореографического отделения, который начнётся в 12:00 в актовом зале колледжа.
Для записи на мероприятие звоните номеру 88 (212) 24-07-28, добавочные 509, 503, 504.