Комистат рассказал об изменение цен на продукты за прошедшую неделю

В Коми за неделю подорожали сосиски, яблоки и вермишель. Снижение цен зафиксировали на огурцы, гречу и черный чай. Об этом сообщает Комистат.

За неделю с 12 по 18 марта в регионе зарегистрировано удорожание столовой свёклы и яблок, а также куриных яиц и стерилизованного молока. Цены на гречневую крупу упали на 7,4 процента. Также подешевели мороженая рыба, говядина, сметана, поваренная соль и подсолнечное масло. Из непродовольственных товаров больше стали стоить зубные щетки, стиральные порошки, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных. А зубные пасты, шампуни, детские подгузники и туалетное мыло, наоборот, можно купить дешевле, чем ранее.