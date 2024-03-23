Комистат рассказал об изменение цен на продукты за прошедшую неделю
- 09:00 23 марта
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- Анастасия Амелькина
В Коми за неделю подорожали сосиски, яблоки и вермишель. Снижение цен зафиксировали на огурцы, гречу и черный чай. Об этом сообщает Комистат.
За неделю с 12 по 18 марта в регионе зарегистрировано удорожание столовой свёклы и яблок, а также куриных яиц и стерилизованного молока. Цены на гречневую крупу упали на 7,4 процента. Также подешевели мороженая рыба, говядина, сметана, поваренная соль и подсолнечное масло. Из непродовольственных товаров больше стали стоить зубные щетки, стиральные порошки, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных. А зубные пасты, шампуни, детские подгузники и туалетное мыло, наоборот, можно купить дешевле, чем ранее.
Стоимость дизельного топлива и автомобильного бензина не изменилась. Дороже на 1,4% стали электропылесосы.