Глава Коми Уйба прокомментировал ситуацию со столпотворением в сыктывкарской школе

Давку детей у школы №12 в Сыктывкаре прокомментировал глава Коми Владимир Уйба.

Напомним, ранее в Telegram распространилось видео, на котором запечатлено столпотворение школьников: десятки учащихся пытались одномоментно зайти и выйти из здания. Негодующие родители писали, что из-за "переполненности" школы дети не могут элементарно забрать или сдать одежду в раздевалку.

Свое слово на сложившуюся ситуацию дал глава региона Уйба. Он заявил, что так называемая давка произошла в момент, когда вторая смена детей пришла в школу, а первая уходила домой. Молодой администратор не сразу справилась с потоком учащихся, но ей помогла директор, и уже через пять минут очереди не стало.

Владимир Уйба призвал родителей проявить терпение и с пониманием отнестись к временным неудобствам в образовательном процессе. Напомним, из-за капитального ремонта сразу в нескольких школах города учащихся распределили по другим образовательным учреждениям Сыктывкара. В результате дети вынуждены учиться в несколько смен, а в ряде случаев, чтобы успеть отучить все "временные" классы, уроки сократили до 35 минут.