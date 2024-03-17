Коми выделят дополнительную поддержку на развитие туризма

Коми получит дополнительное финансирование для развития туризма в регионе. Об этом сообщает Минэкономразвития, промышленности и транспорта Республики.

В конце 2023 года наш регион поучаствовал в нацпроекте “Туризм и индустрия гостеприимства”. После чего Коми получила субсидию на 26,3 миллиона рублей. В апреле 2024 года Республике также выделят ещё 3,7 миллиона в рамках дополнительной помощи, как и ещё 16 регионам России. Все деньги предназначены для создания туристической инфраструктуры.