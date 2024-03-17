В Сыктывкарской больнице появилось новое оборудование

В Сыктывкарской поликлинике появился новый томограф. Об этом “ВКонтакте” рассказал глава Коми Владимир Уйба.

В прошлом 2023 году в Сосногорске, Ижме и Усинске появились КТ-аппараты. Такой же оборудование приобрели и крупные республиканские клиники. Сейчас в Сыктывкарской городской поликлинике №3 тоже появился новый томограф, который в ближайшее время начнёт свою работу. Лучевая нагрузка на пациентов уменьшится, так как аппарат имеет высокую скорость работы. Перед началом функционирования оборудования готовят разрешительные документы, а также должна пройти процедура лицензирования. В будущем больница планирует приобрести новый цифровой маммограф. Ведь это позволит улучшить уровень качества диагностики заболеваний.