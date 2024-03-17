Синоптики рассказали о погоде в Коми на 18 марта

В Ухте и Сыктывкаре пройдёт мокрый снег, а жителей Воркуты ждёт сильный ветер и метель. Об этом сообщает ЦГМС по Коми.

18 марта жителей южной и восточной частей региона ожидают осадки в виде снега и северо-западный ветер. На западе центральных районов Республики и севере также пройдёт мокрый снег. На крайнем северо-востоке поднимется сильный ветер, порывами до 18 м/c, а температура будет -9…-14 градусов.