Синоптики рассказали о погоде в Коми на 18 марта
- 20:30 17 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте и Сыктывкаре пройдёт мокрый снег, а жителей Воркуты ждёт сильный ветер и метель. Об этом сообщает ЦГМС по Коми.
18 марта жителей южной и восточной частей региона ожидают осадки в виде снега и северо-западный ветер. На западе центральных районов Республики и севере также пройдёт мокрый снег. На крайнем северо-востоке поднимется сильный ветер, порывами до 18 м/c, а температура будет -9…-14 градусов.
В Воркутинском районе будет метель. Ветер там поднимется до 18-23 м/c. В Сыктывкаре в этот день на столбике термометра можно будет наблюдать -2…-4°С, а ночью температура опустится всего на пару градусов. Также жителей столицы Коми ждёт северный и северо-западный ветер 8-13 м/c. Ночью в Инте и Воркуте будет холодно до -19 градусов.