В Коми достигнут нулевой показатель по медицинским рецептам, просроченным более чем на 7-10 суток

В Коми показатель по медицинским рецептам, просроченным свыше чем на 7-10 дней, достиг нуля. Эту информацию опубликовал на своей странице “ВКонтакте” глава региона Владимир Уйба.

За начало 2024 года поступило немалое количество жалоб об отсутствии в аптеках необходимых для жителей Республики лекарств. Причиной этого стали сбои с заключением контрактов между поставщиками и Минздравом. Около полугода назад свыше 5 тысяч рецептов являлись “зависшими” более чем на 10 дней с момента обращения пациентов к сотрудникам аптек.