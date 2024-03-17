В Коми достигнут нулевой показатель по медицинским рецептам, просроченным более чем на 7-10 суток
- 16:30 17 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми показатель по медицинским рецептам, просроченным свыше чем на 7-10 дней, достиг нуля. Эту информацию опубликовал на своей странице “ВКонтакте” глава региона Владимир Уйба.
За начало 2024 года поступило немалое количество жалоб об отсутствии в аптеках необходимых для жителей Республики лекарств. Причиной этого стали сбои с заключением контрактов между поставщиками и Минздравом. Около полугода назад свыше 5 тысяч рецептов являлись “зависшими” более чем на 10 дней с момента обращения пациентов к сотрудникам аптек.
Сейчас Минздравом отлажена закупка препаратов на постоянной основе. На складах государственных аптек есть всё необходимое. Лекарства доставляют из Сыктывкара во все города и районы Республики Коми.