В Республике Коми продолжается работа по выведению "арктического картофеля"
- 15:00 17 марта
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- Анастасия Амелькина
Коми стремится к обеспечению региона своим картофелем. На своей странице в социальных сетях Владимир Уйба рассказал о том, какие сорта уже получилось вывести и как идёт работа по их селекции.
Перед правительством Республики стоит цель в обеспечении региона собственным картофелем. Одной из задач является создание селекционно-семеноводческого центра. Сейчас уже получены три сорта: “Печорский”, который подойдёт для приготовления пюре, “Зырянец” – для жарки, а для салатов “Вычегодский”. В экспертную группу проекта вошли руководители ООО “Пригородный”, Института агробиотехнологии региона и представитель Правительства Коми.
Уже к 1 апреля картофель из Института попадёт компании “Пригородный”. После мини-клубни микрорастений посадят в открытый грунт, чтобы проверить эффективность метода выращивания. Посадку первой партии должны будут закончить к 1 июня 2024 года.