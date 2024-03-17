Плюсовая температура и порывистый ветер: погода в Коми 17 марта

Сильный ветер и снег с дождём ждёт жителей Коми. В это же время синоптики обещают плюсовую температуру. О погоде сообщает ЦГМС региона.

17 марта 2024 года в северных районах Республики обещают осадки в виде снега и дождя, а также метель. Местами в регионе можно наблюдать гололёд и изморозь. На крайнем северо-востоке ночью температура -6…-11 градусов, местами она опуститься до -21°С. В Воркутинском районе поднимется сильный ветер 12-17 м/c, порывами даже до 24-26 м/с.