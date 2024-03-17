Плюсовая температура и порывистый ветер: погода в Коми 17 марта
- 09:00 17 марта
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- Анастасия Амелькина
Сильный ветер и снег с дождём ждёт жителей Коми. В это же время синоптики обещают плюсовую температуру. О погоде сообщает ЦГМС региона.
17 марта 2024 года в северных районах Республики обещают осадки в виде снега и дождя, а также метель. Местами в регионе можно наблюдать гололёд и изморозь. На крайнем северо-востоке ночью температура -6…-11 градусов, местами она опуститься до -21°С. В Воркутинском районе поднимется сильный ветер 12-17 м/c, порывами даже до 24-26 м/с.
В Сыктывкаре сегодня ночью преимущественно без осадков, а вот днём пройдёт дождь со снегом. Порывы ветра в этот день могут достигать 13 м/с. На столбике термометра можно наблюдать отметку в +4…+6 градусов, а в ночное время 0…+2 °С. Самый тёплый день сегодня ждёт жителей Объячево, температура поднимется до +6…+8 градусов. Сильный и порывистый ветер будет в Инте, Воркуте, Троицко-Печорске и Усть-Цильме.