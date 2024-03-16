Прокуратура Коми обязала администрацию Сыктывкара устранить свалку у реки
- 18:00 16 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Суд обязал администрацию Сыктывкара ликвидировать свалку в районе местечка Красная гора. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
В зоне реки Сысолы зафиксировали несанкционированную свалку в 170 метрах от уреза воды на территории, которая граничит с Сыктывкарским Водоканалом. Определить виновника образования скопления мусора не получилось. Также участок не находится в аренде или другом ином пользовании. Из-за этого ликвидацию свалки возложили на органы местного самоуправления.
В суд поступил иск о возложении обязанностей на администрацию столицы Коми. Органам управления необходимо будет принять меры по устранению размещения отходов. Прокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в законную силу.