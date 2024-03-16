Прокуратура Коми обязала администрацию Сыктывкара устранить свалку у реки

Суд обязал администрацию Сыктывкара ликвидировать свалку в районе местечка Красная гора. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

В зоне реки Сысолы зафиксировали несанкционированную свалку в 170 метрах от уреза воды на территории, которая граничит с Сыктывкарским Водоканалом. Определить виновника образования скопления мусора не получилось. Также участок не находится в аренде или другом ином пользовании. Из-за этого ликвидацию свалки возложили на органы местного самоуправления.