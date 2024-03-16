Жителю Коми придётся заплатить компенсацию из-за своего увольнения
- 15:00 16 марта
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- Анастасия Амелькина
Сосногорцу придётся выплатить около 70 тысяч компании, в которой он работал. Мужчину отправили на обучение, а после он уволился. Об этом сообщает Сосногорский городской суд.
В феврале 2023 года житель Сосногорска устроился монтёром железнодорожных путей. В марте руководство заключило с ним ученический договор. Мужчина должен был пройти обучение в Вологодском подразделении Северного учебного центра профессиональной квалификации. Ему выплатили аванс на проезд и проживание в 66 тысяч рублей. Спустя недолгое время после возвращения сосногорец решил уволиться, ссылаясь на отдалённость места работы.
Мужчина не отработал установленный ученическим договором срок (ему требовалось ещё 10 месяцев). Также после обучения остались неизрасходованные 35 тысяч 500 рублей. При увольнении с сотрудника удержали всего 11.637 рублей. Суд вынес решение взыскать с бывшего работника за обучение 69.984,26 рублей и госпошлину в размере 2 тысяч 299 рублей.