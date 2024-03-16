Жителю Коми придётся заплатить компенсацию из-за своего увольнения

Сосногорцу придётся выплатить около 70 тысяч компании, в которой он работал. Мужчину отправили на обучение, а после он уволился. Об этом сообщает Сосногорский городской суд.

В феврале 2023 года житель Сосногорска устроился монтёром железнодорожных путей. В марте руководство заключило с ним ученический договор. Мужчина должен был пройти обучение в Вологодском подразделении Северного учебного центра профессиональной квалификации. Ему выплатили аванс на проезд и проживание в 66 тысяч рублей. Спустя недолгое время после возвращения сосногорец решил уволиться, ссылаясь на отдалённость места работы.