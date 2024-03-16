В Коми появятся две автозаправки на сжиженном природном газе

В Коми появится две новые автозаправки на сжиженном газе. Одна из них будет находится в Сыктывкаре. Об этом сообщает администрация Главы Республики.

В столице Коми появится заправка на сжиженном природном газе. Уже определили участок, где она будет находится, это Колхозная улица, 145. На АЗС смогут заправляться тягачи, сельхозтехника и большие автобусы. Такая же автозаправка появится и в Сосногорске. Там же построят завод на 6 тонн в час и станцию СПГ. Этот проект предоставит возможность трудоустройства 100 жителям региона. Оборудование приобретут отечественное. Старт эксплуатации планируют на 2025 год.