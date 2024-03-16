В Коми продлили программу льготной ипотеки для IT- специалистов

В Коми программу льготной ипотеки для специалистов ИТ-сферы продлили на 2024 год. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

Чтобы получить льготную ипотеку работник ИТ-компаний должны иметь стаж работы не меньше года, а ежемесячный доход не больше 70 тысяч рублей. При этом сотрудник должен работать именно в аккредитованных ИТ-организациях Республики.