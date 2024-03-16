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В Коми продлили программу льготной ипотеки для IT- специалистов

В Коми продлили программу льготной ипотеки для IT- специалистов Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми программу льготной ипотеки для специалистов ИТ-сферы продлили на 2024 год. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

Чтобы получить льготную ипотеку работник ИТ-компаний должны иметь стаж работы не меньше года, а ежемесячный доход не больше 70 тысяч рублей. При этом сотрудник должен работать именно в аккредитованных ИТ-организациях Республики.

Эта программа есть и на федеральном уровне, но в Коми, по словам Владимира Уйбы, условия “мягче”. Процентная ставка составляет всего 4% годовых, а сумма до 3 миллионов рублей. Также основными условиями являются срок кредитования от 3 до 20 лет, сумма первоначального взноса должна быть от 10%. Страхование предмета залога является обязательным. При этом у жителей есть возможность приобрести квартиру на вторичном рынке. Получить консультацию или подать заявление граждане могут в Коми ипотечной компании.

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