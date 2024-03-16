За февраль в Коми подорожали билеты на самолёт и поезда дальнего следования

За месяц в Коми изменились цены на гипсокартон и металлочерепицу. Они подорожали. Как ещё изменилась стоимость товаров и услуг в регионе сообщил Комистат.

За февраль 2024 года в Республике заметно подешевели некоторые продукты: куриные окорочка, мясокопчености, вермишель и пшеничная мука. Апельсины упали в цене на 21 процент, а лимоны на 12%. При этом дороже стали яблоки, груши, помидоры, огурцы и столовая свёкла.