За февраль в Коми подорожали билеты на самолёт и поезда дальнего следования
- 10:30 16 марта
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- Анастасия Амелькина
За месяц в Коми изменились цены на гипсокартон и металлочерепицу. Они подорожали. Как ещё изменилась стоимость товаров и услуг в регионе сообщил Комистат.
За февраль 2024 года в Республике заметно подешевели некоторые продукты: куриные окорочка, мясокопчености, вермишель и пшеничная мука. Апельсины упали в цене на 21 процент, а лимоны на 12%. При этом дороже стали яблоки, груши, помидоры, огурцы и столовая свёкла.
Цены на бензин по сравнению с январём 2024 года почти не изменились, а вот дизельное топливо подешевело на 2%. На столько же упала стоимость спичек, металлочерепицы и бытовых плит.
Зафиксирован рост цен на авиаперелеты эконом классом, а также билеты на поезда дальнего следования, на 18 и 16 процентов соответственно. Стоимость поездок на такси тоже увеличилась, но всего на 2%. При этом подешевели путешествия в страны Юго-Восточной Азии.