В Усинске началось строительство домов для работников медицины и образования

В Усинском районе появятся новые дома для работников образования и медицины. О начале строительства сообщил мэр города Николай Такаев.

В деревне Новикбож уже строят просторные современные коттеджи, в каждом из которых будет по две комнаты. Жилые дома площадью 77 квадратных метров предназначены для работников медицины и образования. Финансирование на постройку предоставляет Правительство региона и ПАО “Лукойл”. Для жильцов создадут комфортные условия, установят электрический котёл и водонагреватель. Коттеджи будут полностью автономны в обслуживании, с септиком и скважиной.