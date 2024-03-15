Уйба велел увеличить зарплаты учителям в Коми

Глава Коми, Владимир Уйба, принял решение о повышении окладов для педагогических работников. В своем телеграм-канале он сообщил, что поручил Правительству Республики Коми увеличить должностные оклады всех педагогических работников с 1 апреля 2024 года.

Это повышение составит 7% от текущего оклада. Повышение окладов затронет не только учителей, но и другие категории педагогических работников, а также профессорско-преподавательский состав.