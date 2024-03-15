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Уйба велел увеличить зарплаты учителям в Коми

Уйба велел увеличить зарплаты учителям в КомиСкрин видео пресс-службы главы Коми

Глава Коми, Владимир Уйба, принял решение о повышении окладов для педагогических работников. В своем телеграм-канале он сообщил, что поручил Правительству Республики Коми увеличить должностные оклады всех педагогических работников с 1 апреля 2024 года.

Это повышение составит 7% от текущего оклада. Повышение окладов затронет не только учителей, но и другие категории педагогических работников, а также профессорско-преподавательский состав.

Таким образом, все специалисты, работающие в системе образования Коми, получат соответствующее увеличение окладов. Важно отметить, что средства на увеличение зарплат уже предусмотрены в республиканском бюджете.  

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