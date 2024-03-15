Глава Коми Владимир Уйба проголосовал на выборах президента РФ в Сыктывкаре
- 11:59 15 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Глава Коми, Владимир Уйба, принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он поделился видеозаписью с избирательного участка в своем телеграм-канале, чтобы показать свое участие в этом важном событии.
На видео можно увидеть, как Владимир Уйба выходит из кабинки для голосования и подносит свой бюллетень к урне. С помощью автоматического приспособления бюллетень исчезает в урне, а затем автоинформатор подтверждает его обработку, сказав: "Здравствуйте, бюллетень обработан".
Владимир Уйба не только поделился этим видео, но и написал в своем телеграм-канале, что он сделал свой выбор и призывает всех жителей Коми проголосовать.