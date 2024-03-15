Глава Коми Владимир Уйба проголосовал на выборах президента РФ в Сыктывкаре

Глава Коми, Владимир Уйба, принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он поделился видеозаписью с избирательного участка в своем телеграм-канале, чтобы показать свое участие в этом важном событии.

На видео можно увидеть, как Владимир Уйба выходит из кабинки для голосования и подносит свой бюллетень к урне. С помощью автоматического приспособления бюллетень исчезает в урне, а затем автоинформатор подтверждает его обработку, сказав: "Здравствуйте, бюллетень обработан".