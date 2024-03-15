Синоптики спрогнозировали в Коми мокрый снег с дождем
- 09:00 15 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В городах и районах республики днем 15 марта обещают плюсовую температуру окружающей среды. Ветер будет дуть южной четверти, умеренный и порывистый, на севере возможны метели, сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В Сыктывкаре и Объячево температура воздуха составит +3…+5°С.
В Ухте, Вуктыле, Печоре и Усть-Цильме будет +2…+4°С.
В Усинске и Троицко-Печорске прогнозируют +1…+3°C
В Инте столбики термометров покажут -0…+2°C.
В Воркуте ожидается -5…-7°С, снег, метель, гололед.