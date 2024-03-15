В одном из районов Коми планируют развивать сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства Коми посетил Сосногорск. Во время встречи обсудили вопросы, которые интересуют сельхозпроизводителей. Об этом сообщила администрация района.

Сосногорский тепличный комплекс стал примером того, что сельское хозяйство региона становится разносторонним вне зависимости от климата нашей Республики. Помимо овощеводства в районе занимаются сыроварением. Во время встречи ученик восьмого класса Ростислав Семенов поделился идеей открытия козоводческой фермы. У юноши уже есть бизнес-план, который ему помогли составить в районной администрации.