В Коми зафиксировали снижение цен на яблоки и бананы

В Коми за неделю упали цены на макароны, курицу и сметану. Об изменении стоимости продуктов, услуг и непродовольственных товаров сообщает Комистат.

С 5 по 11 марта в регионе значительно подешевели огурцы (на 10,8%). Из прочих овощей изменилась стоимость на помидоры, свеклу, картофель и репчатый лук. Они подорожали. Яблоки с бананами стали стоить меньше. Цены на сыр, куриные яйца, поваренную соль и сметану также снизились. В это же время зафиксировано удорожание сахара, вермишели, подсолнечного масла и черного байхового чая.