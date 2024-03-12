Владимир Уйба объявил о старте марафона "Мы – наследники Великой Победы"

Фото с сайта rkomi.ru

В своем видеообращении 12 марта глава Коми Владимир Уйба объявил о старте ежегодного республиканского благотворительного марафона "Мы – наследники Великой Победы". Организованный Республиканским Советом ветеранов, этот марафон имеет целью оказать адресную помощь одиноким и нуждающимся ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников войны, гражданам категории "дети войны" и малоимущим пенсионерам.

Средства, собранные в Коми республиканском некоммерческом фонде "Победа", направляются для адресной помощи ветеранам. В 2023 году Фондом "Победа" было собрано около 1 миллиона 800 тысяч рублей, и все денежные средства были направлены в сельские районы, где получили адресную помощь 319 ветеранов.

Владимир Уйба отметил, что с каждым годом число ветеранов Великой Отечественной Войны уменьшается, и наша обязанность заключается в том, чтобы окружить их вниманием и заботой, сделать их жизнь максимально комфортной.

Правительство Республики Коми предоставляет различные меры поддержки ветеранам, но также очень важно, чтобы каждый из нас обратил внимание на этих людей. Ведь мы являемся потомками Великого народа, мы – наследники Великой Победы.