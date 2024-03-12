Владимир Уйба сообщил о том, что Коми передали в лизинг два новых вертолета

Владимир Уйба, глава Коми, объявил о получении двух новых вертолетов Ми-8МТВ-1 в лизинг. Этой новостью он поделился на своих страницах в социальных сетях, отметив, что передача вертолетов состоялась в торжественной обстановке в Казани 11 марта.

Это значительное пополнение авиационного парка республики, которое позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить безопасность воздушных перевозок. Владимир Уйба также подчеркнул, что договоры лизинга на три вертолета были заключены между «Комиавиатрансом» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» в июне 2023 года.