В Инте задержание юного участника преступной организации попало на видео

В Инте на видео попало задержание юного участника преступной группировки. Парню исполнилось всего 18 лет, но ради легкой наживы он все-таки решил нарушить закон.

Молодой человек выступал курьером в мошеннической схеме "Родственник в беде". Аферисты звонили гражданам от имени родных, рассказывали страшную историю о выдуманном ДТП и просили срочную финансовую помощь на лечение, либо для освобождения их от уголовной ответственности.