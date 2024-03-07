В Инте задержание юного участника преступной организации попало на видео
- 09:00 7 марта
- 12+
- Татьяна Зубова
В Инте на видео попало задержание юного участника преступной группировки. Парню исполнилось всего 18 лет, но ради легкой наживы он все-таки решил нарушить закон.
Молодой человек выступал курьером в мошеннической схеме "Родственник в беде". Аферисты звонили гражданам от имени родных, рассказывали страшную историю о выдуманном ДТП и просили срочную финансовую помощь на лечение, либо для освобождения их от уголовной ответственности.
Жертвами кибер-преступников стали три пенсионерки. Парень забрал у горожанок 100, 245 и 600 тысяч рублей.
Как после выяснили правоохранители, молодой человек намеревался обмануть еще нескольких женщин, однако завершить свой умысел они не успел.
При задержании молодой человек признался, что нашел работу через месенджер. Почти сразу он понял, что его работодатели - "аферисты", но отказываться от заработка не стал.
Теперь горожанину придется ответить перед законом. Его подозревают в "Мошенничестве". Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.