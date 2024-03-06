Интинцам вынесли приговор за похищение и убийство предпринимателя из Бурятии

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Верховный суд Коми 6 марта вынес приговор троим фигурантам, которые были обвинены в похищении и убийстве индивидуального предпринимателя из Бурятии. По версии следствия, в январе 2023 года 37-летний мужчина и двое его 35-летних знакомых решили завладеть деньгами бизнесмена, занимавшегося заготовкой шкур оленя. Преступление произошло в интинском поселке Юсьтыдор.

Под предлогом продажи камуса мужчины вошли в квартиру 65-летнего предпринимателя и напали на него, используя пневматический пистолет, который похож на боевое оружие. Затем они похитили более 1,5 миллиона рублей и связали потерпевшего, после чего увезли его в гараж.

Один из нападавших снял деньги с его карты в банкомате, получив более 140 тысяч рублей. Чтобы замести следы, преступники вывезли потерпевшего за пределы поселка на санях-волокушах, прицепленных к снегоходу, и там задушили его.

Тело было зарыто в яму, которую засыпали снегом. Подозреваемых удалось вычислить, изучив видеозаписи с камер около банкомата. Им было предъявлено обвинение в групповом нападении с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере с угрозой применения насилия и с использованием предмета, похожего на оружие, в похищении человека, в краже денег с банковского счета, а также в умышленном причинении смерти для скрытия преступления.

Дело было передано в Верховный суд Коми, который удовлетворил запрос стороны об использовании присяжных заседателей. Как уже сообщалось, присяжные единогласно признали фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения.

6 марта был оглашен вердикт. Виктор Евдокимов был приговорен к 11,5 годам лишения свободы, штрафу в размере 250 тысяч рублей и ограничению свободы на год и шесть месяцев.