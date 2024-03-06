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Жителям Коми предлагают выбрать новые территории для благоустройства 

Жителям Коми предлагают выбрать новые территории для благоустройства Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители Коми смогут выбрать новые территории для благоустройства. В этом году к голосованию предложены 36 объектов, включая 11 дизайн-проектов. Облагораживать скверы и пешеходные зоны в городах и поселках будут в 2025 году.

В республике продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Как напоминает пресс-служба главы Коми, он был инициирован президентом России и направлен на создание современной среды для жизни, обновление общественных пространств и дворовых территорий.

В этом году к голосованию будут предложены 36 объектов, включая 11 дизайн-проектов.

Так, жители Инты могут проголосовать за территорию, прилегающую к магазину «Детский мир» по улице Куратова, дом №50а, либо за территорию от многоквартирного дома №30 по улице Мира до здания №24а по улице Мира.

В Усинске на голосование будут выставлены тропа здоровья (второй этап) и молодежная аллея.

В Жешарте Усть-Вымского района к голосованию предлагаются территория за жилыми домами №17 корпус 1, корпус 2 по улице Свердлова (третий этап) и тротуар вдоль дороги по улице Индустриальной (первый этап).

Воркутинцы могут проголосовать за благоустройство сквера Прихода Иверской Иконы Божией Матери, сквера по улице Яновского, 14-Дончука, 10А или сквера по ул. Суворова в районе Телецентра.

В Печоре на голосование выставлены сквер у кинотеатра им. М. Горького и три дизайн-проекта благоустройства (пятый этап) Парка геологов.

В Сосногорске пройдет голосование за один из двух дизайн-проектов аллеи Славы (второй этап).

Ухтинцам нужно будет выбрать один из двух дизайн-проектов благоустройства территории парковой зоны поселка Боровой или один из двух дизайн-проектов благоустройства территории возле железнодорожного вокзала Ухты.

В Емве также голосование пройдет за один из двух дизайн-проектов благоустройства парка семейного отдыха (третий этап).

Наибольшее количество объектов выставлено на голосование в Сыктывкаре – 15 территорий:

– сквер по улице Димитрова около домов №46, 50, 52;

– городской сквер за гостиницей Сыктывкар;

– спортивная зона в микрорайоне Орбита;

– городской сквер на пересечении улиц Домны Каликовой и Интернациональной;

– территория общего пользования на перекрестке улиц Тентюковская и Лыткина (перед домом Тентюковская, 101);

– сквер в районе школы №26 по улице Печорской;

– городской сквер на пересечении улиц Снежной и Красноборской в Верхней Максаковке;

– пешеходная зона по улице Славы (от северного торца жилого дома №26 до жилого дома №4 по ул. Славы);

– пешеходная зона по улице Емвальской (нечетная сторона, от улице Славы до улицы Маяковского);

– пешеходная зона по улице Маяковского (четная, нечетная сторона от проспекта Бумажников до улицы Емвальской);

– пешеходная зона по улице Менделеева (нечетная сторона от Ухтинского шоссе до улицы Мира);

– тротуар (пешеходная зона) вдоль проезда к школе №7 от улицы Свободы до дома №17 по улице Кутузова;

– мемориальный комплекс на прилегающей территории к памятнику участникам Великой Отечественной Войны в поселке Краснозатонском;

– тротуар вдоль улицы Магистральной (от остановки поселок Нижний Чов в сторону Эжвы) до поворота на улицу Мищенко);

– тротуар вдоль Октябрьского проспекта (от остановки в сторону Сыктывкара) до перекрестка по улицей Урожайной.

В этом году голосование стартует в дни выборов президента России — с 15 по 17 марта. В нем могут принять участие жители России старше 14 лет. Адреса пунктов голосования можно узнать, перейдя по ссылке.

В 2024 году запланировано благоустройство 100 территорий, среди которых 62 общественных пространства и 38 дворовых территорий. В перечень вошла и 21 территория, за которые жители отдали большинство голосов в ходе прошедшего голосования в 2023 году.

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