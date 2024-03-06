По Указу Владимира Уйба ряд жителей Коми наградили государственными наградами
- 11:05 6 марта
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- Елизавета Петрова
Жителей Коми наградили государственными наградами. Соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Владимир Уйба.
За особые заслуги перед Республикой Коми, большой вклад в развитие и сохранение театрального искусства Почётное звание Республики Коми "Народный артист Республики Коми" присвоено Пешкиной Надежде Дмитриевне – артисту драмы, ведущему мастеру сцены государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы имени В. Савина", город Сыктывкар.
За особые заслуги перед Республикой Коми, большой вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Коми, Почётное звание Республики Коми "Народный мастер Республики Коми" присвоено Агееву Леониду Митрофановичу – члену Коми региональной общественной организации "Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов", город Сыктывкар.
За заслуги перед Республикой Коми Почётного звания Республики Коми "Заслуженный работник Республики Коми" удостоены:
Абидов Абдулмуъмин Касумович – заместитель председателя Ухтинской городской общественной организации "Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне";
Безносикова Галина Михайловна – директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля", город Сыктывкар;
Лютоев Владимир Павлович – ведущий научный сотрудник лаборатории минералогии Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", город Сыктывкар;
Одинцов Сергей Владимирович – начальник службы спецтранспорта структурного подразделения Акционерного общества "Комиавиатранс" "Аэропорт Сыктывкар";
Пашнина Галина Егоровна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Усть-Куломская межпоселенческая библиотека";
Рынденко Олег Владимирович – начальник Печорского аварийно-спасательного отряда государственного автономного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба";
Соловьев Виталий Александрович – слесарь по сборке металлоконструкций участка трубных пучков цеха нестандартного оборудования Закрытого акционерного Общества "Ухтинский экспериментально-механический завод";
Сметанина Таисия Филипповна – заведующая Няшабожским сельским домом культуры – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая клубная система";
Сметанина Элида Эдуардовна – библиотекарь отдела обслуживания Ижемской межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая библиотечная система";
Ширшова Татьяна Ивановна – младший научный сотрудник группы химии почв отдела почвоведения Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", город Сыктывкар;
Яшина Лидия Александровна – начальник отдела аспирантуры и дополнительного образования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", город Сыктывкар.
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждены:
Алешина Галина Александровна – преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева", город Сыктывкар;
Балуева Наталья Александровна – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми, город Сыктывкар;
Бунин Василий Александрович – спасатель 1 класса Сыктывкарского аварийно – спасательного отряда государственного автономного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба";
Гордийчук Ярослав Васильевич – главный инженер – первый заместитель генерального директора Акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар";
Ефимов Роман Викторович – водитель автомобиля службы спецтранспорта структурного подразделения Акционерного общества "Комиавиатранс" "Аэропорт Сыктывкар";
Земскова Марина Александровна – ведущий инженер службы учета и реализации Муниципального унитарного предприятия "Ухтаводоканал" муниципального округа "Ухта" Республики Коми;
Коняева Светлана Леонидовна – ведущий специалист администрации сельского поселения "Гам", Усть-Вымский район;
Криворотова Ольга Николаевна – начальник отдела материально-технического обеспечения Финансово-экономического управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми, город Сыктывкар;
Левицкая Наталья Александровна – начальник управления делами администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар";
Ленков Сергей Витальевич – фрезеровщик участка запасных частей цеха нестандартного оборудования закрытого акционерного Общества "Ухтинский экспериментально-механический завод", город Ухта;
Мещеряков Владимир Викторович – инженер-конструктор технолого-конструкторского отдела закрытого акционерного Общества "Ухтинский экспериментально-механический завод", город Ухта;
Носов Александр Викторович – заместитель начальника Организационного управления – начальника организационного отдела Аппарата Государственного Совета Республики Коми, город Сыктывкар;
Перевертень Наталья Александровна – заместитель начальника контрольно-аналитического отдела Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми, город Сыктывкар;
Русов Валерий Николаевич – слесарь по сборке металлоконструкций цеха нестандартного оборудования закрытого акционерного Общества "Ухтинский экспериментально-механический завод";
Старченко Светлана Анатольевна – главный эксперт отдела подготовки технической документации и ценообразования государственного казенного учреждения Республики Коми "Управление автомобильных дорог Республики Коми", город Сыктывкар;
Сурсякова Марина Владимировна – ведущий библиотекарь государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля", город Сыктывкар;
Танцева Валентина Васильевна – директор муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан", город Печора;
Тихонова Татьяна Вячеславовна – старший научный сотрудник лаборатории экономики природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", город Сыктывкар;
Чуркин Владимир Иванович – главный геофизик Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Запад изыскания", город Ухта.