Для сел Коми определили среднерыночную стоимость квадратного метра жилья
- 18:41 4 марта
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- Елизавета Петрова
На официальном портале для общественного обсуждения проектов нормативных актов Республики Коми опубликован проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Документ устанавливает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета субсидий, выделяемых муниципальным образованиям на сельских территориях для поддержки строительства или приобретения жилья.
Региональная дифференциация стоимости жилья В приказе указаны средние рыночные стоимости квадратного метра жилья для районов и городов Коми.
Самые высокие цены зафиксированы в Ухте и Сыктывдинском районе – 90 893 рубля. Самая низкая стоимость наблюдается в Инте – 8 938 рублей.
По сравнению с прошлым годом стоимость квадратного метра жилья увеличилась в некоторых районах: Прилузский район: +18 450 рублей, Усть-Куломский район: +9 916 рублей.
В то же время на некоторых территориях отмечено снижение цен на жилье: Воркута: -1 150 рублей, Усинск: -2 083 рубля.