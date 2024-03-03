В ещё одном посёлке Коми появится станция обезжелезивания воды
- 19:30 3 марта
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорском районе появится станция обезжелезивания воды. Сейчас уже идёт подготовка помещений. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях руководитель администрации города Ильдар Махмутов.
В посёлке городского типа Войвож скоро начнутся работы по монтажу и пуско-наладке оборудования станции обезжелезивания. ООО “ВодаСервис” уже многое сделало для модернизации производства. Финансирование проекта предназначено в рамках инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению.
Сейчас уже идёт подготовка помещений для станции. Там заменят окна, пройдёт косметический ремонт. Также планируется окрасить стены, потолок, облицевать пол, провести капремонт электрики и заменить отопительную систему. Проектная мощность станции обезжелезивания будет 54 кубометра в час.