В Сыктывкарском посёлке обустроят площадь и аллею
- 16:30 3 марта
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- Анастасия Амелькина
В пригородном посёлке Сыктывкара благоустроят одну из территорий. Проект по реализации планируют запустит до начала осени. Об этом сообщил руководитель администрации города Владимир Голдин.
В 2024 году в посёлке Краснозатонский благоустроят площадь Е.В. Чепыгина и Аллею Ветеранов. Облагородят территорию благодаря нацпроекту “Жильё и городская среда”. На площади, где сейчас находятся несколько скамеек в непригодном состоянии и памятник “Речникам-основателям посёлка”, поставят стенды с именами ветеранов ВОВ и сцену для проведения различных мероприятий. Также там появятся качели, детская площадка и велопарковки. В планах ещё установить новые скамейки с урнами, освещение и вазоны для цветов.
На Аллее Ветеранов посадят голубые ели, пузыреплодники, шаровидные ивы и аллейные липы. Помимо этого, также как и на площади, там появятся скамейки с урнами и светильники. Проекты начнут реализовывать уже весной-летом 2024 года.