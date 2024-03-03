За сутки в Коми было три пожара
- 13:15 3 марта
- 6+
- Анастасия Амелькина
За сутки в Коми горели хозпостройка, нежилой и частный дом. Никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС региона.
2 марта 2024 года в Усть-Куломском районе загорелся частный жилой дом. Пожарные сразу отправились к месту вызова в село Носим. В тушении участвовали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Предполагаемой причиной возникновения огня стало неосторожное обращение с огнём.
Именно из-за такой же причины сообщение о возгорании пришло в спасательную службу столицы Коми. Горела хозпостройка в местечке Дырнос в ста метрах от 53 дома. Пожар площадью 24 квадратных метра потушили 18 огнеборцев. Пострадавших также нет.
Так же в этот день вечером в Сосногорске сгорел двухэтажный нежилой дом. Пожар на Северной улице тушили 18 человек.