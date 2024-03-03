За сутки в Коми было три пожара

За сутки в Коми горели хозпостройка, нежилой и частный дом. Никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС региона.

2 марта 2024 года в Усть-Куломском районе загорелся частный жилой дом. Пожарные сразу отправились к месту вызова в село Носим. В тушении участвовали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Предполагаемой причиной возникновения огня стало неосторожное обращение с огнём.