После ДТП под Ухтой 4 человек увезли в больницу

Под Ухтой из-за ошибки водителя пострадало 4 человека. LADA въехала в автомобиль с полуприцепом и иномарку. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

2 марта 2024 года около 14:08 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель “Нивы” ехал в сторону Ухты и на 268 километре дороги не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF, а затем с машиной Hyundai. Пострадало 4 человека.