После ДТП под Ухтой 4 человек увезли в больницу
- 14:30 3 марта
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- Анастасия Амелькина
Под Ухтой из-за ошибки водителя пострадало 4 человека. LADA въехала в автомобиль с полуприцепом и иномарку. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
2 марта 2024 года около 14:08 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель “Нивы” ехал в сторону Ухты и на 268 километре дороги не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF, а затем с машиной Hyundai. Пострадало 4 человека.
Пассажирка “Лады” 1982 года рождения получила перелом таза. Во время аварии она была пристёгнута. Её госпитализировали. Водительницу Hyundai 1996 года рождения увезли в больницу с сотрясением, черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Женщина не была пристегнута. А её пассажиры были, и это уберегло их от более серьёзных травм. Пассажира иномарки 1975 года госпитализировали с ушибом плеча. Мужчину 1945 года рождения увезли с сотрясением, ушибами и черепно-мозговой травмой.
Водитель “Нивы” за рулём с 2002 года.