В Коми из-за несоблюдения правил безопасности на человека упало дерево

Уроженец Кировской области пренебрег правилами безопасности на работе. Из-за его действий пострадал житель Коми. Мужчина погиб по пути в больницу. Об этом сообщает Прокуратура Республики.

9 ноября 2023 года на лесной делянке в Тылайском участковом лесничестве на 53-летнего жителя Коми упало дерево. От удара мужчина получил травмы, которые были не совместимы с жизнью, и скончался по пути в больницу. Трагедия произошла из-за нарушений требований безопасности при маневрировании на тракторе одного из рабочих. 55-летний житель поселка Опарино Кировской области наехал на дерево, из-за чего то упало на погибшего.