Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жительница Коми не смогла получить компенсацию за проезд из-за опечатки в документах

Жительница Коми не смогла получить компенсацию за проезд из-за опечатки в документах

В Коми пенсионерке отказали в возмещении денег поездки на море из-за опечатки в билете. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В сентябре 2023 года пожилая жительница Сыктывкара поехала отдыхать в Сочи. Как известно пенсионеры имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в течение года. Когда женщина вернулась с моря, она обратилась за компенсацией расходов, но ей отказали. Причиной стала ошибка в паспортных данных.

Расходы на оплату проезда подтверждены документами. При этом суд признал, что в номере паспорта на билетах допущена ошибка. Исходя из всех обстоятельств, судья вынес решение о частичном возмещении денежных средств. На данный момент решение в законную силу ещё не вступило.

...

  • 0

Популярное

Последние новости