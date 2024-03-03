Жительница Коми не смогла получить компенсацию за проезд из-за опечатки в документах
- 10:30 3 марта
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми пенсионерке отказали в возмещении денег поездки на море из-за опечатки в билете. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
В сентябре 2023 года пожилая жительница Сыктывкара поехала отдыхать в Сочи. Как известно пенсионеры имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в течение года. Когда женщина вернулась с моря, она обратилась за компенсацией расходов, но ей отказали. Причиной стала ошибка в паспортных данных.
Расходы на оплату проезда подтверждены документами. При этом суд признал, что в номере паспорта на билетах допущена ошибка. Исходя из всех обстоятельств, судья вынес решение о частичном возмещении денежных средств. На данный момент решение в законную силу ещё не вступило.