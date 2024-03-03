Жительница Коми не смогла получить компенсацию за проезд из-за опечатки в документах

В Коми пенсионерке отказали в возмещении денег поездки на море из-за опечатки в билете. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В сентябре 2023 года пожилая жительница Сыктывкара поехала отдыхать в Сочи. Как известно пенсионеры имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в течение года. Когда женщина вернулась с моря, она обратилась за компенсацией расходов, но ей отказали. Причиной стала ошибка в паспортных данных.