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Жительница Коми попала на скамью подсудимых за подарок дочери

Жительница Коми попала на скамью подсудимых за подарок дочериФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Корткеросском районе мать подарила дочери поддельные права. Теперь им обеим придётся предстать перед судом. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок подарила на день рождения дочери права. Женщина купила поддельное водительское удостоверение в интернете. Девушка долго не могла самостоятельно сдать экзамен на право управления транспортом, поэтому родительница решила порадовать её документом с категориями “B”, “B1” и “M1”.

Долго жительница Корткеросского района с фейковыми документами не проездила. После первой остановки сотрудниками ГИБДД обман раскрылся. Оказалось, что реквизиты водительского удостоверения принадлежат жителю Тверской области. На мать и дочь возбудили уголовные дела.

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