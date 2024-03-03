Жительница Коми попала на скамью подсудимых за подарок дочери

В Корткеросском районе мать подарила дочери поддельные права. Теперь им обеим придётся предстать перед судом. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок подарила на день рождения дочери права. Женщина купила поддельное водительское удостоверение в интернете. Девушка долго не могла самостоятельно сдать экзамен на право управления транспортом, поэтому родительница решила порадовать её документом с категориями “B”, “B1” и “M1”.