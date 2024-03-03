Жительница Коми попала на скамью подсудимых за подарок дочери
- 09:30 3 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Корткеросском районе мать подарила дочери поддельные права. Теперь им обеим придётся предстать перед судом. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
В ноябре 2023 года жительница села Подтыбок подарила на день рождения дочери права. Женщина купила поддельное водительское удостоверение в интернете. Девушка долго не могла самостоятельно сдать экзамен на право управления транспортом, поэтому родительница решила порадовать её документом с категориями “B”, “B1” и “M1”.
Долго жительница Корткеросского района с фейковыми документами не проездила. После первой остановки сотрудниками ГИБДД обман раскрылся. Оказалось, что реквизиты водительского удостоверения принадлежат жителю Тверской области. На мать и дочь возбудили уголовные дела.