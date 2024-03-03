Мокрый снег, метель и дождь: какая погода ждёт жителей Коми 3 марта
- 08:30 3 марта
- 0+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Сыктывкарцев ждёт мокрый снег и дождь, а воркутинцев метель и гололёд. О погоде в регионе сообщает ЦГМС Коми.
3 марта 2024 года в отдельных районах Республики будет гололёд, изморозь и ветер 5-10 м/с. На крайнем северо-востоке ожидается метель и порывы северного ветра 8-13 м/с. На столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +3…-2 градуса. На крайнем юге региона преимущественно без осадков.
В столице Коми днём пройдёт небольшой снег, также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в тёмное время суток -1…-3 градуса, днём 0…+2°С. Жителей Воркуты ждёт гололёд, метель и западный ветер, переходящий в северный. В Ухте, Печоре, Инте, Усинске, Вуктыле, Объячево и Троицко-Печорске днём 0…+2°С.