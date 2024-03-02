В Коми суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя

Житель Усть-Вымского района повторно сел за руль в нетрезвом виде. За это нарушение у него забрали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

18 декабря 2023 года в пгт. Жешарт сотрудники ГАИ остановили автомобиль, водитель которого был пьян. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Во время судебного заседания нарушитель согласился с выдвинутыми ему обвинениями и ходатайствовал о постановление приговора без судебного разбирательства.