В Коми суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя
- 16:30 2 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Усть-Вымского района повторно сел за руль в нетрезвом виде. За это нарушение у него забрали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
18 декабря 2023 года в пгт. Жешарт сотрудники ГАИ остановили автомобиль, водитель которого был пьян. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Во время судебного заседания нарушитель согласился с выдвинутыми ему обвинениями и ходатайствовал о постановление приговора без судебного разбирательства.
Жителю Коми назначили 240 часов обязательных работ и лишили прав на 2 года. Суд также конфисковал “Ладу 211440” подсудимого и обратил автомобиль в доход государства. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.