В одном из посёлков Коми сгорела баня

1 марта 2024 года в спасательную службу поступил вызов. На улице Семяшкина в посёлке Ижма загорелась баня. В тушении огня участвовали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 9 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал. По предварительной информации причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. МЧС напоминает владельцам частных бань, что перед растопкой обязательно надо проверять вентиляцию и тягу в дымоходе, нельзя перекаливать печь и оставлять её без присмотра. Также запрещено использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и располагать возле печи легковозгораемые предметы.