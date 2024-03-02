В Коми пройдёт конкурс коми девушек "Райда"
- 14:30 2 марта
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре пройдёт финал конкурса коми девушек “Райда-2024”. Мероприятие относится к событиям, посвящённым Году семьи.
6 и 7 апреля 2024 года в столице Коми пройдёт IX региональный конкурс коми девушек “Райда-2024”. Принять участие могут по одной представительнице от муниципальных образований Республики возрастом от 16 до 25 лет. Девушки обязательно должны свободно владеть коми языком. Победительницы получат титулы:
- “Райда” (1 место)
- “Катшасин” (2 место)
- “Пöлöзнича” (3 место)
- “Медся муса ныв” (приз зрительских симпатий по итогам голосования в зале)
- “Мырпом тусь” (по итогам интернет-голосования совместно с партнёром конкурса)
- “Биармия” (совместно с партнёром конкурса)
Целью конкурса является развитие и популяризация традиций, обычаем и языка народа Республики Коми. А также сохранение богатого культурного наследия и передача духовного опыта поколениям. Одна из важных задач заключается в повышение интереса представителей других национальностей к культуре Коми, укрепление и развитие межнационального, межрегионального сотрудничества.
7 апреля в Национальном музыкально-драматическом театре Республики пройдёт гала-концерт. Там огласят результаты конкурса. Каждая из участниц получит диплом и подарки от партнёров и организаторов мероприятия.
Документы и заявки принимаются до 10 марта 2024 года по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74 каб. 39 или на электронную почту с обязательной пометкой “Райда” komi.vojtyr@mail.ru. Положение конкурса можно узнать в группе “Коми войтыр”.