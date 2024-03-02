В Коми пройдёт конкурс коми девушек "Райда"

Фото Артура Артеева

В Сыктывкаре пройдёт финал конкурса коми девушек “Райда-2024”. Мероприятие относится к событиям, посвящённым Году семьи. 6 и 7 апреля 2024 года в столице Коми пройдёт IX региональный конкурс коми девушек “Райда-2024”. Принять участие могут по одной представительнице от муниципальных образований Республики возрастом от 16 до 25 лет. Девушки обязательно должны свободно владеть коми языком. Победительницы получат титулы:

“Райда” (1 место)

“Катшасин” (2 место)

“Пöлöзнича” (3 место)

“Медся муса ныв” (приз зрительских симпатий по итогам голосования в зале)

“Мырпом тусь” (по итогам интернет-голосования совместно с партнёром конкурса)

“Биармия” (совместно с партнёром конкурса) Целью конкурса является развитие и популяризация традиций, обычаем и языка народа Республики Коми. А также сохранение богатого культурного наследия и передача духовного опыта поколениям. Одна из важных задач заключается в повышение интереса представителей других национальностей к культуре Коми, укрепление и развитие межнационального, межрегионального сотрудничества.

7 апреля в Национальном музыкально-драматическом театре Республики пройдёт гала-концерт. Там огласят результаты конкурса. Каждая из участниц получит диплом и подарки от партнёров и организаторов мероприятия.