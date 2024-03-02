В Коми развивается фиджитал спорт

В Коми 23 человека занимаются новым видом спорта, который соединяет в себе привычные нам дисциплины и виртуальные состязания. Об этом сообщает Комистат.

В 2023 году в России был официально признан фиджитал — перспективное направление спорта, сочетающее в себе элементы классических видов спорта и соревновательных компьютерных игр. Он объединяет физическую активность и виртуальную игровую составляющую. В нашем регионе по данным Минспорта фиджитал спортом занимаются уже 23 человека.