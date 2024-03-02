В Коми развивается фиджитал спорт
- 11:30 2 марта
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- Анастасия Амелькина
В Коми 23 человека занимаются новым видом спорта, который соединяет в себе привычные нам дисциплины и виртуальные состязания. Об этом сообщает Комистат.
В 2023 году в России был официально признан фиджитал — перспективное направление спорта, сочетающее в себе элементы классических видов спорта и соревновательных компьютерных игр. Он объединяет физическую активность и виртуальную игровую составляющую. В нашем регионе по данным Минспорта фиджитал спортом занимаются уже 23 человека.
Соревнования могут проходить как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Существуют различные фиджитал-дисциплины, такие как киберфутбол, киберистребление и гонки дронов. Этот спорт доступен для широкого круга людей, включая тех, кто не занимается традиционными видами спорта и сочетает в себе умственную и физическую нагрузки. В Казани в настоящее время проходит международный турнир «Игры Будущего», включающий 21 фиджитал-дисциплину. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 100 стран.