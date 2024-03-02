В Коми дорожают помидоры и морковь
- 10:30 2 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За неделю в Коми упали цены на куриные яйца, яблоки и огурцы. Дорожают также дизельное топливо и бензин. Об этом сообщает Комистат.
За время с 20 по 26 февраля 2024 года в регионе изменились цены на многие товары и услуги. Регистрация прошла в трёх городах: Ухте, Воркуте и Сыктывкаре. Зафиксировали увеличение стоимости спичек, детских подгузников и шампуней. Бензин подорожал на 1,1 процент, а дизельное топливо на 0,2%.
Между этим яблоки, огурцы, пшеничная мука и куриные яйца дешевеют. Выше стала цена на сосиски, сардельки, говядину, сливочное масло и творог, а также на морковь, помидоры и бананы. Из лекарственных препаратов изменилась стоимость ренгалина и аллохола – они подешевели, а вот эргоферон стал дороже.