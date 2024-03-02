В Коми дорожают помидоры и морковь

За неделю в Коми упали цены на куриные яйца, яблоки и огурцы. Дорожают также дизельное топливо и бензин. Об этом сообщает Комистат.

За время с 20 по 26 февраля 2024 года в регионе изменились цены на многие товары и услуги. Регистрация прошла в трёх городах: Ухте, Воркуте и Сыктывкаре. Зафиксировали увеличение стоимости спичек, детских подгузников и шампуней. Бензин подорожал на 1,1 процент, а дизельное топливо на 0,2%.