В 2024 году в Коми планируют посадить 367 тонн картофеля
- 09:30 2 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми на обновление машинно-тракторных парков хозяйств региона выделят почти 150 миллионов рублей. Об этом сообщил Минсельхоз Республики.
1 марта прошло собрание по вопросам подготовки к весенне-полевым работам. Стало известно, что на них выделят 192,7 миллиона. Сейчас сельское хозяйство Коми обеспечено семенами картофеля на 53%, многолетних трав на 1,6%, яровых зерновых и зернобобовых культур на 2,2%. Количество минеральных удобрений составляет 4,8% от плана в 69 тонн.
Также в 2024 году из региональных средств выделят 149,4 миллиона рублей на обновление машинно-тракторного парка. Новую технику в количестве 143 единицы получат 45 хозяйств. Эта покупка обойдётся в 96,6 миллиона. Остальные деньги распределят после отбора этого года.