В 2024 году в Коми планируют посадить 367 тонн картофеля

В Коми на обновление машинно-тракторных парков хозяйств региона выделят почти 150 миллионов рублей. Об этом сообщил Минсельхоз Республики.

1 марта прошло собрание по вопросам подготовки к весенне-полевым работам. Стало известно, что на них выделят 192,7 миллиона. Сейчас сельское хозяйство Коми обеспечено семенами картофеля на 53%, многолетних трав на 1,6%, яровых зерновых и зернобобовых культур на 2,2%. Количество минеральных удобрений составляет 4,8% от плана в 69 тонн.