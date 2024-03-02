Туман, метель и дождь: погода в Коми 2 марта

2 марта 2024 года в Коми местами будут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В северных районах поднимется ветер 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке 8-13 м/с, порывами до 16 м/с, а также метель. Также местами ожидаются гололёд и изморозь.

В Сыктывкаре сегодня 0…+2 градуса днём, -2…-4°С ночью. Помимо этого, в столице региона прогнозируют юго-западный ветер 4-9 м/с. В Усинске, Инте, Печоре, сильные осадки, а также в Воркуте, там же будет метель. Жителей Объячево ночью и утром ждёт туман. А вот прохладнее всего будет в Троицко-Печорске, температура ночью опуститься до -6 градусов.