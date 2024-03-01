В Воркуте силовики пресекли условный теракт
- 17:37 1 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Оперативным штабом в Республике Коми проведено командно-штабное учение по пресечению условного террористического акта на Воркутинской центральной водогрейной котельной, сообщает пресс-служба УФСБ по Коми.
В ходе учения активно участвовали силы и средства региональных подразделений УФСБ, МВД, УФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, а также представители администрации Воркуты.
Это мероприятие имело важное значение для повышения уровня взаимодействия между различными ведомствами в случае возникновения террористической угрозы в критической инфраструктуре.
Основная цель командно-штабного учения была достигнута благодаря руководству генерал-майора В.Н. Щуровского, начальника УФСБ России по Республике Коми. Он оценил действия участников учения положительно и отметил эффективность их работы.