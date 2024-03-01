В Коми тракториста обвинили в смерти рабочего, на которого упало дерево в лесу

В Прилузском районе Коми завершили расследование уголовного дела в отношении тракториста леспромхоза, погибшего в результате несчастного случая. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года на участке Летского лесничества во время лесохозяйственных работ. Мужчина, управляя гусеничной трелевочной машиной, наехал на дерево, которое упало на рабочего, рубившего пень. Пострадавший получил тяжелую травму грудной клетки, от которой скончался в больнице.