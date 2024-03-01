В Коми тракториста обвинили в смерти рабочего, на которого упало дерево в лесу
- 16:54 1 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Прилузском районе Коми завершили расследование уголовного дела в отношении тракториста леспромхоза, погибшего в результате несчастного случая. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года на участке Летского лесничества во время лесохозяйственных работ. Мужчина, управляя гусеничной трелевочной машиной, наехал на дерево, которое упало на рабочего, рубившего пень. Пострадавший получил тяжелую травму грудной клетки, от которой скончался в больнице.
Следственные органы предоставили суду необходимую доказательственную базу, чтобы рассмотреть дело по существу. Ответственность за данное преступление определит суд, который примет решение на основе представленных фактов и доказательств. Дальнейшая судебная процедура определит меры, которые будут применены к обвиняемому.