В Коми безработных людей стало меньше

В Коми уменьшился уровень безработицы. Как сообщает региональный минтруд, официальный статус безработного в республике есть у 3910 человек — на 198 меньше, чем месяцем ранее.

Такого низкого уровня безработицы в республике не наблюдалось по меньшей мере с начала 2000-х годов. На сегодняшний день на учете в Коми числятся 4987 человек, не занятых трудовой деятельностью. Сравнивая эти данные с аналогичным периодом 2023 года, можно отметить снижение на 1,6 тысячи человек.