Дачников в Сыктывкаре проверят

На территории Республики Коми намечается очередная "волна" проведения замеров заполнения баков твердыми коммунальными отходами (ТКО). В прежние годы ежесезонные выезды чиновники и общественники проводили с охватом жилфонда. А в 2024-м впервые в регионе анализу будут подвергнуты еще и дачные массивы.

Как отметили нашему изданию в республиканском Комитете по тарифам, замеры будет проводить профильная комиссия, в которую традиционно помимо сотрудников этого ведомства будут включены представители Общественной палаты Коми. Работа будет вестись совместно с ООО "Региональный оператор Севера" — это та структура, которая отвечает на территории нашей Республики за вывоз мусора.

— По предложению общественного совета нашего Комитета мы приняли решение добавить в перечень территорий для замеров еще и дачные массивы, поскольку с весны до осени ежегодно граждане там накапливают немало отходов, и далеко не все их виды разрешается утилизировать самостоятельно на своих участках. Поэтому понимать объемы мусора на дачах тоже важно, — отметили нам в Комитете.

Расширение спектра категорий потребителей позволит сформировать посезонно предельно объективную картину для сверки нормативов в области обращения с ТКО, чтобы тариф оставался посильным и при этом являлся максимально справедливым как для населения, так и для предприятий и организаций (юрлиц), а также – для СНТ и иных форм объединения дачников.

Татьяна Попова, заместитель председателя одного из таких СНТ, действующих на территории столицы Коми, нашему изданию отметила, что проведение замеров в дачных массивах пойдет на пользу, поскольку власти убедятся в малых объемах производимого на этих территориях мусора.