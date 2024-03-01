Дачников в Сыктывкаре проверят
- 16:25 1 марта
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На территории Республики Коми намечается очередная "волна" проведения замеров заполнения баков твердыми коммунальными отходами (ТКО). В прежние годы ежесезонные выезды чиновники и общественники проводили с охватом жилфонда. А в 2024-м впервые в регионе анализу будут подвергнуты еще и дачные массивы.
Как отметили нашему изданию в республиканском Комитете по тарифам, замеры будет проводить профильная комиссия, в которую традиционно помимо сотрудников этого ведомства будут включены представители Общественной палаты Коми. Работа будет вестись совместно с ООО "Региональный оператор Севера" — это та структура, которая отвечает на территории нашей Республики за вывоз мусора.
— По предложению общественного совета нашего Комитета мы приняли решение добавить в перечень территорий для замеров еще и дачные массивы, поскольку с весны до осени ежегодно граждане там накапливают немало отходов, и далеко не все их виды разрешается утилизировать самостоятельно на своих участках. Поэтому понимать объемы мусора на дачах тоже важно, — отметили нам в Комитете.
Расширение спектра категорий потребителей позволит сформировать посезонно предельно объективную картину для сверки нормативов в области обращения с ТКО, чтобы тариф оставался посильным и при этом являлся максимально справедливым как для населения, так и для предприятий и организаций (юрлиц), а также – для СНТ и иных форм объединения дачников.
Татьяна Попова, заместитель председателя одного из таких СНТ, действующих на территории столицы Коми, нашему изданию отметила, что проведение замеров в дачных массивах пойдет на пользу, поскольку власти убедятся в малых объемах производимого на этих территориях мусора.
— При этом такое внимание к дачникам наверняка простимулириует мэрию к необходимости помогать нам в вопросах обустройства контейнерных площадок и установки баков, ведь своими силами такие расходы дачным сообществам нести сложно, — сказала Татьяна Попова.
Ее коллега Андрей Сергиенков, активист одного из пригородных дачных товариществ, посетовал на то, что Регоператор отказывается приезжать раз в неделю или с иной периодичностью, чтобы дачники могли к определенному времени ждать мусоровоз и сдавать пакеты с мусором, как это было в советские времена.
На нашу просьбу прокомментировать этот аспект реформы ТКО руководитель отделений по обращению с ТКО ООО "Региональный оператор Севера" (Ухта) Олег Уткин напомнил правовые нормы.
— Федеральное законодательство допускает организацию бесконтейнерного сбора только в сельских населенных пунктах, к коим дачные массивы на территории Сыктывкара не относятся. Кроме того, многие дачники ратуют как раз таки за обустройство контейнерных площадок, чтобы не зависеть от графика движения мусоровозов, — сказал Олег Уткин.